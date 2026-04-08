Hoti: Unë nuk mund ta rrahë Shkëlzen Gashin

Ministri Andin Hoti ka thënë se dikasteri që ai udhëheq nuk ka përgjegjësi për ekspozitën “Masakrat e Luftës 1998-1999” të autorit Shkëlzen Gashi në Sheshin “Nënë Tereza”. Duke raportuar para deputetëve në Komisionin për të Drejtat e Njeriut të mërkurën, ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare tha se financimin e ekspozitës e…

08/04/2026 14:40

Ministri Andin Hoti ka thënë se dikasteri që ai udhëheq nuk ka përgjegjësi për ekspozitën “Masakrat e Luftës 1998-1999” të autorit Shkëlzen Gashi në Sheshin “Nënë Tereza”.

Duke raportuar para deputetëve në Komisionin për të Drejtat e Njeriut të mërkurën, ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare tha se financimin e ekspozitës e kanë bërë Kuvendi i Kosovës dhe disa organizata.

Hoti, me ironi tha se ai “nuk mund ta rrahë” Shkëlzen Gashin, derisa i kërkohej llogari nga deputetët rreth ekspozitës së tij.

“Ajo çka ka ndodhur dy javët e fundit, krijimi i një opinioni publik se kinse ministria që unë udhëheqë që ka njëfarë përgjegjësie për ekspozitën në shesh. Ministria e ka për mandat reagimin, mbrojtjen e vlerave të luftës dhe unë kam reaguar ndër të parët lidhur me ekspozitën. Unë nuk kam mekanizëm aktual për t’i hequr pllakat. Financimin e kanë bërë disa organizata dhe Kuvendi, por jo ministria…Shkëlzen Gashi nuk është Albin Kurti, ai nuk është këshilltar i imi. Unë nuk mund ta rrah Shkëlzen Gashin”, ka thënë Hoti.

Raportimi i ministrit Hoti ka vazhduar për çështje të tjera në Komisionin për të Drejtat e Njeriut në Kuvend.

Artikuj të ngjashëm

April 8, 2026

Rreth 200 milionë litra karburant të importuara në katër, muaj ja...

April 8, 2026

​Kusari-Lila: Stabilizimi i çmimit të naftës pritet pas armëpushimit SHBA-Iran...

April 8, 2026

Basha inspekton punimet në rrugën Kijevë-Pejë, kërkon angazhim të shtuar nga...

April 8, 2026

JD Vance: Armëpushimi Iran-SHBA i brishtë, duhet besim për marrëveshje afatgjatë...

April 8, 2026

Macron: Marrëveshja e armëpushimit, lajm i mirë për të gjithë

April 8, 2026

JD Vance dhe Ghalibaf, udhëheqësit e dy delegacioneve në dialogun ShBA-Iran

Lajme të fundit

Rreth 200 milionë litra karburant të importuara në...

​Kusari-Lila: Stabilizimi i çmimit të naftës pritet pas...

Basha inspekton punimet në rrugën Kijevë-Pejë, kërkon angazhim...

Sadiku e Bajoku përfaqësojnë Kosovën në “World Boxing Cup”