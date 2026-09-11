Hoti: Dështimi i seancës është skenar i Vetëvendosjes, kjo çështje duhet të shkojë në Kushtetuese
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, e ka fajësuar Lëvizjen Vetëvendosje për dështimin e seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës. I pyetur për moszgjedhjen e nënkryetarëve të Kuvendit nga radhët e opozitës dhe komuniteteve, Hoti ka thënë se kjo është pjesë e një skenari të partisë së Albin Kurtit. “Skenar i Vetëvendosjes,…
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Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, e ka fajësuar Lëvizjen Vetëvendosje për dështimin e seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës.
I pyetur për moszgjedhjen e nënkryetarëve të Kuvendit nga radhët e opozitës dhe komuniteteve, Hoti ka thënë se kjo është pjesë e një skenari të partisë së Albin Kurtit.
“Skenar i Vetëvendosjes, s’kam koment tjetër. Këto lojëra nuk po kuptohen, janë jashtë çdo sjellje politike”, ka deklaruar Hoti për indeksonline.
Hoti ka vlerësuar se situata e krijuar duhet të adresohet në Gjykatën Kushtetuese.
Sipas tij, veprimet e tilla politike po e pamundësojnë funksionimin normal të institucioneve të vendit.