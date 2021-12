Henry vazhdon me kritika për Artetan: Nuk kam parë kurrë diçka të tillë

“Gunners” pësuan një humbje 3-2 në Old Trafford, pavarësisht se kaluan në epërsi kundër vendasve me anë të Emile Smith Rowes.

Arsenali vazhdoi të mbetej prapa pas një goditjeje të Bruno Fernandes dhe një dyshe të Cristiano Ronaldos, por vazhdoi të luftonte për të gjetur golin e barazimit deri në fund.

Megjithatë, ata e bënë këtë pa kapitenin Aubameyang, i cili doli nga loja në minutën e 79-të për Alexandre Lacazette.

Smith Rowe gjithashtu u zëvendësua me 20 minuta për të shkuar për Bukayo Saka, pavarësisht se ishte një nga lojtarët më kërcënues të Arsenalit gjatë gjithë kohës.

Por legjenda e ‘Topçinjve’, Henry, nuk mund ta kuptonte arsyetimin e Artetas për të ulur Aubameyang me ekipin e tij në kërkim të një goli vendimtar.

“Një gjë që nuk mund ta kuptoja është se Aubameyang është kapiteni juaj, ai është golashënuesi juaj, ju e vendosni atë si kapiten”, tha ai në ‘Amazon Prime’.

“Njëzet minuta para përfundimit, ju po humbni 3-2 dhe e hiqni atë.

“Nuk e kam hasur kurrë këtë situatë ku je 3-2 jashtë shtëpisë dhe ke nevojë për një gol dhe e largon kapitenin nga fusha dhe e di që ai mund të të shënojë gola.

‘Pra, diçka nuk është në rregull atje.

“Nuk më shqetëson nëse e hiqni [atë], nëse e dini se si ishte situata disi ndryshe, por ky është lojtari juaj i preferuar, shpëtimtari juaj.

“Ju e bëtë kapiten, ai është golashënuesi juaj. 3-2 duhet të shënosh gol dhe ta heqësh.

“Ai [Arteta] ka të gjithë të drejtën në botë për ta hequr atë, por ajo që unë po përpiqem të them është se nëse nuk do të isha sulmuesi, kapiteni dhe djali që supozohet të shënojë gola, ju do të humbisni jashtë shtëpisë. Do të shkoj në pankinë “Ok, prit një minutë, nuk po luaj mirë, por kjo tregon gjithashtu se a kanë ende besim tek unë?”

“Kishte diçka që ishte e çuditshme për mua pikërisht atje.”

Aubameyang ka shënuar vetëm katër gola në ligë për ‘Topçinjtë’ këtë sezon. /Lajmi.net/