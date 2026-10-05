Haziri pas tensioneve: Protesta vazhdon, kërkesa për Ligjin për Specialen ende pret përgjigje

Organizatori i protestave “Jo në emrin tim”, Çlirim Haziri, ka thënë se protestat do të vazhdojnë, pasi sipas tij, nuk kanë marrë përgjigje për kërkesat e tyre. Ai ka thënë se sonte durimi i protestuesve është vënë në sporovë. “Sonte nuk mbeti pa u votuar vetëm një ligj. Sonte mbeti pa përgjigje një kërkesë për…

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05/10/2026 23:47

Organizatori i protestave “Jo në emrin tim”, Çlirim Haziri, ka thënë se protestat do të vazhdojnë, pasi sipas tij, nuk kanë marrë përgjigje për kërkesat e tyre.

Ai ka thënë se sonte durimi i protestuesve është vënë në sporovë.

“Sonte nuk mbeti pa u votuar vetëm një ligj. Sonte mbeti pa përgjigje një kërkesë për të cilën njerëzit qëndruan 20 ditë e 20 net në shesh. Sonte u vu në provë durimi i tyre. Gaz lotsjellës. Tensione. Përplasje. Por protesta vazhdon. Sepse kjo nuk është vetëm një natë. Është një kërkesë që ende pret përgjigje. UÇK-ja na bashkoi atëherë. UÇK-ja po na bashkon përsëri. VOTOJENI LIGJIN. JO NË EMRIN TIM.”, ka shkruar Haziri.

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