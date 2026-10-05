Haxhiu u bën thirrje protestuesve që ta ruajnë qetësinë

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, u bëri thirrje protestuesve para Kuvendit që të ruajnë qetësinë dhe karakterin paqësor të protestës. “E drejta për protestë është e garantuar me Kushtetutë”, tha Haxhiu nga foltorja e Kuvendit. “Dhuna e dëmton kauzën që të gjithë duam ta mbrojmë – atë të UÇK-së dhe të çlirimtarëve tanë.…

Lajme

05/10/2026 12:20

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, u bëri thirrje protestuesve para Kuvendit që të ruajnë qetësinë dhe karakterin paqësor të protestës.

“E drejta për protestë është e garantuar me Kushtetutë”, tha Haxhiu nga foltorja e Kuvendit.

“Dhuna e dëmton kauzën që të gjithë duam ta mbrojmë – atë të UÇK-së dhe të çlirimtarëve tanë. Vlerat e UÇK-së nuk mbrohen përmes dhunës”, tha ajo.

Thirrja e Haxhiut vjen pasi disa media raportuan për përplasje mes disa protestuesve dhe Policisë.

Sipas raportimeve, protestuesit tentuan të hynin në oborrin e Kuvendit, në kohën kur disa deputetë po largoheshin nga ndërtesa.

Artikuj të ngjashëm

October 5, 2026

“Të gjitha palët të respektojnë vendimin dhe dinjitetin e viktimave” Ambasada...

October 5, 2026

Protestuesit e bllokojnë daljen e Kuvendit

October 5, 2026

Eskalon situata, Sami Kurteshi përleshet me protestuesit

October 5, 2026

Haxhiu kërkon nga protestuesit ta ruajnë qetësinë: Dhuna e dëmton kauzën...

October 4, 2026

“Kosova luajti më mirë se Austria”, Kurti: Futbollistët tanë shkëlqyen!

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

Lajme të fundit

“Të gjitha palët të respektojnë vendimin dhe dinjitetin...

Protestuesit e bllokojnë daljen e Kuvendit

Eskalon situata, Sami Kurteshi përleshet me protestuesit

Haxhiu kërkon nga protestuesit ta ruajnë qetësinë: Dhuna...