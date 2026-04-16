Haxhiu pret ministrin e Jashtëm të Belgjikës, theksohet forcimi i bashkëpunimit dhe integrimi evropian

Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka pritur sot në takim Zëvendëskryeministrin dhe Ministrin e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Belgjikës, Maxime Prévot. Gjatë takimit, Haxhiu e falënderoi Prévot për mbështetjen e vazhdueshme dhe të palëkundur që Belgjika i ka dhënë Kosovës ndër vite, si në periudhat vendimtare të…

16/04/2026 18:36

Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka pritur sot në takim Zëvendëskryeministrin dhe Ministrin e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Belgjikës, Maxime Prévot.

Gjatë takimit, Haxhiu e falënderoi Prévot për mbështetjen e vazhdueshme dhe të palëkundur që Belgjika i ka dhënë Kosovës ndër vite, si në periudhat vendimtare të historisë, ashtu edhe në procesin e shtetndërtimit dhe konsolidimit ndërkombëtar të vendit, transmeton lajmi.net.

Në këtë takim u vlerësuan marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës, si dhe roli i rëndësishëm i mërgatës kosovare në Belgjikë në forcimin e lidhjeve mes dy vendeve.

Palët diskutuan gjithashtu për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit bilateral, me theks të veçantë në avancimin e bashkëpunimit ekonomik dhe krijimin e mundësive të reja për investime dhe partneritet.

Haxhiu ritheksoi përkushtimin e Kosovës për integrimin evropian, duke nënvizuar rëndësinë e avancimit të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, si dhe synimin për anëtarësim në Këshillin e Evropës dhe në NATO.

Komunikata e plotë:

U.D. Presidentja e Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, priti në takim Zëvendëskryeministrin dhe Ministrin e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Belgjikës, Maxime Prévot

Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, znj. Albulena Haxhiu, priti sot në takim Zëvendëskryeministrin dhe Ministrin e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Belgjikës, z. Maxime Prévot.

U.D. Presidentja Haxhiu e falënderoi z. Prévot për mbështetjen e vazhdueshme dhe të palëkundur që Belgjika i ka dhënë Republikës së Kosovës ndër vite, si në periudhat vendimtare të historisë sonë, ashtu edhe në procesin e shtetndërtimit dhe konsolidimit ndërkombëtar të vendit.

Në takim u vlerësuan marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës, si dhe kontributi i rëndësishëm i mërgatës sonë në Belgjikë në forcimin e lidhjeve ndërmjet dy vendeve.

Bashkëbiseduesit diskutuan për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit bilateral, me theks të veçantë në avancimin e bashkëpunimit ekonomik dhe krijimin e mundësive të reja për investim dhe partneritet ndërmjet dy shteteve.

U.D. Presidentja Haxhiu ritheksoi rëndësinë e avancimit të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian si dhe përkushtimin e palëkundur të Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës dhe në NATO./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 16, 2026

Tragjedia në Malishevë, flasin nga Policia: Deri më tani nuk kemi...

April 16, 2026

Deputetja e LDK-së: Të ndalohet kapja e Gjykatës Kushtetuese

April 16, 2026

Dodik ndjek retorikën e Vuçiqit, e quan “kërcënim” bashkëpunimin Kosovë–Shqipëri–Kroaci...

April 16, 2026

Hoti-PDK-së: Nëse mendoni se Albin Kurti po e shfytëzon emrin tim...

April 16, 2026

Trump njofton armëpushim 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit, paralajmëron bisedime historike...

April 16, 2026

Gjykata vendos për të akuzuarin që e kërcënoi Alaudin Hamitin –...

Lajme të fundit

Tragjedia në Malishevë, flasin nga Policia: Deri më...

Victoria Beckham reagon pas distancimit nga Brooklyn: Kemi...

Deputetja e LDK-së: Të ndalohet kapja e Gjykatës Kushtetuese

Dodik ndjek retorikën e Vuçiqit, e quan “kërcënim”...