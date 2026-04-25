Haxhiu mori pjesë në Kuvendin Vjetor të 23-të të Anëtareve të Rrjeti i Grave të Kosovës

25/04/2026 14:06

Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, mori pjesë sot në Kuvendin Vjetor të 23-të të Anëtareve të Rrjetit të Grave të Kosovës, ku vlerësoi rolin shumëvjeçar të këtij rrjeti në avancimin e të drejtave të grave, forcimin e demokracisë dhe ngritjen e standardeve të barazisë në vend.

Në fjalën e saj, U.D. Presidentja Haxhiu theksoi se kontributi i grave të Kosovës nuk matet vetëm në momente të mëdha historike, por edhe në punën e përditshme që ka mbajtur në këmbë familjen, komunitetin dhe vetë shoqërinë.

Duke kujtuar marshin “Bukë për Drenicën” në pranverën e vitit 1998, ajo ndau një kujtim personal nga fëmijëria, kur pa nënën e saj dhe gratë e lagjes duke dalë me bukë në dorë në solidaritet me qytetarët e Drenicës.

“E kuptova se dhimbja e tjetrit nuk është e huaj, se kohëve të vështira u bëhet ballë, dhe se kur gratë përfshihen, shoqëria përparon”, tha znj. Haxhiu.

Ajo vlerësoi Rrjeti i Grave të Kosovës si një prej shembujve më të qartë të organizimit qytetar që ka kthyer forcën e heshtur të grave në ndikim publik, duke qenë për dekada zë i qartë për barazinë, mbrojtjen nga dhuna, pjesëmarrjen e grave në vendimmarrje dhe politika më të drejta.

U.D. Presidentja Haxhiu theksoi se institucionet përfitojnë kur bashkëpunojnë me shoqërinë civile dhe me organizata që sjellin dije, hulumtime serioze dhe përvojën reale të qytetarëve në proceset vendimmarrëse.

“Ligjet bëhen më të mira kur mbështeten në dije. Politikat bëhen më të drejta kur mbështeten në përvojë”, u shpreh ajo.

Në fund, znj. Haxhiu falënderoi anëtaret e rrjetit për punën dhe këmbënguljen ndër vite, duke theksuar se sa herë që një grua përfaqësohet dhe dëgjohet, demokracia e Kosovës bëhet më e plotë.

