Abdixhiku: Presidenti nuk zgjedhet në rrjete sociale, edhe Vjosa Osmani opsion nga LDK-ja

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka reaguar pas diskutimeve të fundit rreth çështjes së presidentit, duke shprehur habinë që një temë kaq e rëndësishme nacionale po trajtohet në rrjete sociale. Ai theksoi se çështja e presidentit është serioze dhe kërkon trajtim institucional, e jo debat publik në platforma online.

25/04/2026 15:10

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka reaguar pas diskutimeve të fundit rreth çështjes së presidentit, duke shprehur habinë që një temë kaq e rëndësishme nacionale po trajtohet në rrjete sociale.

Ai theksoi se çështja e presidentit është serioze dhe kërkon trajtim institucional, e jo debat publik në platforma online. Sipas tij, nga ajo që është kuptuar deri më tani, kryeministri Albin Kurti po synon sigurimin e 90 votave në Kuvend – diçka që, sipas Abdixhikut, LDK-ja nuk mund ta garantojë e vetme.

Abdixhiku shtoi se një marrëveshje e tillë do të kërkonte edhe bashkëpunim me PDK-në, duke rikujtuar se vitin e kaluar kishte propozuar një qeveri të unitetit, ide për të cilën ishte kritikuar. “Tani po shihet se VV-ja pa PDK-në nuk po mundet”, u shpreh ai.

Nëse synohet një marrëveshje politike me LDK-në, Abdixhiku tha se partia e tij është e gatshme të japë propozimet e saj, duke përmendur si një nga opsionet edhe aktualen presidente Vjosa Osmani.

Artikuj të ngjashëm

April 25, 2026

Abdixhiku: Kurti nuk mund t’i sigurojë 90 vota me LDK-në, le...

April 25, 2026

Prokuroria nis hetime për ndotjen e ajrit nga KEK në Obiliq

April 25, 2026

Nëna e Hashim Thaçit bisedon me ish-presidentin, ia uron ditëlindjen

April 25, 2026

Trump: Irani po bën një ofertë, do të shohim

April 25, 2026

Palestinezët votojnë për herë të parë që nga fillimi i luftës

April 24, 2026

Netanyahu zbulon se në fund të vitit 2024 ishte diagnostifikuar me...

Lajme të fundit

Abdixhiku: Kurti nuk mund t’i sigurojë 90 vota...

“Qava 40 minuta, nuk doja djalë” – Fifi...

Prokuroria nis hetime për ndotjen e ajrit nga KEK në Obiliq

Nëna e Hashim Thaçit bisedon me ish-presidentin, ia uron ditëlindjen