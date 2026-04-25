Nëna e Hashim Thaçit bisedon me ish-presidentin, ia uron ditëlindjen
Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi dje festoi ditëlindjen e tij të 58-të. Kjo ditëlindje e gjeti larg familjes së tij, meqenëse gjykimi ndaj tij dhe ish-krerëve të tjerë të UÇK-së po vazhdon në Hagë. Në fotografinë shihet nëna e Hashim Thaçit teksa bisedon me të birin përmes një video telefonate.
Lajme
