Dakordimi i emrit për president, reagon Ukaj: Kam votuar Osmanin për presidente e jo Bekim Sejdiun, i cili ma rrëzoi kryeministrin tim nga qeveria
Xhavit Ukaj, ish kandidat i LDK-së për deputet, ka reaguar pasi kjo parti është dakorduar me VV-në për emrin e presidentit. Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se ka votuar për Osmanin presidente e Abdixhikun kryeministër dhe jo Bekim Sejdiun, që e kishte rrëzuar Avdullah Hotin si kryeministër nga qeveria. “Unë e kam…
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Xhavit Ukaj, ish kandidat i LDK-së për deputet, ka reaguar pasi kjo parti është dakorduar me VV-në për emrin e presidentit.
Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se ka votuar për Osmanin presidente e Abdixhikun kryeministër dhe jo Bekim Sejdiun, që e kishte rrëzuar Avdullah Hotin si kryeministër nga qeveria.
“Unë e kam votuar Vjosa Osmanin për presidente dhe Lumir Abdixhikun për kryeministër, jo Bekim Sejdiun, i cili ma rrëzoi kryeministrin tim nga qeveria”, ka shkruar ai.