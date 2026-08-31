Dakordimi i emrit për president, reagon Ukaj: Kam votuar Osmanin për presidente e jo Bekim Sejdiun, i cili ma rrëzoi kryeministrin tim nga qeveria

Xhavit Ukaj, ish kandidat i LDK-së për deputet, ka reaguar pasi kjo parti është dakorduar me VV-në për emrin e presidentit. Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se ka votuar për Osmanin presidente e Abdixhikun kryeministër dhe jo Bekim Sejdiun, që e kishte rrëzuar Avdullah Hotin si kryeministër nga qeveria. “Unë e kam…

Lajme

31/08/2026 14:31

Xhavit Ukaj, ish kandidat i LDK-së për deputet, ka reaguar pasi kjo parti është dakorduar me VV-në për emrin e presidentit.

Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se ka votuar për Osmanin presidente e Abdixhikun kryeministër dhe jo Bekim Sejdiun, që e kishte rrëzuar Avdullah Hotin si kryeministër nga qeveria.

“Unë e kam votuar Vjosa Osmanin për presidente dhe Lumir Abdixhikun për kryeministër, jo Bekim Sejdiun, i cili ma rrëzoi kryeministrin tim nga qeveria”, ka shkruar ai.

Artikuj të ngjashëm

August 31, 2026

Abdixhiku: Bekim Sejdiu u propozua nga të dyja palët në mënyrë...

August 31, 2026

Haxhiu mirëpret marrëveshjen VV-LDK për Presidentin: Me rëndësi që ky proces...

August 31, 2026

Osmani për kandidaturën e Bekim Sejdiut: Kosova ka një emër për...

August 31, 2026

Trump: Nafta, një dhuratë nga Venezuela për popullin amerikan

August 30, 2026

SHBA-ja rinis sulmet ndaj Iranit, godet raketahedhësit në afërsi të Hormuzit

August 30, 2026

Shtatë të vdekur pas përmbytjes së tragetit në Qipro, 23 persona...

Lajme të fundit

Abdixhiku: Bekim Sejdiu u propozua nga të dyja...

Haxhiu mirëpret marrëveshjen VV-LDK për Presidentin: Me rëndësi...

Osmani për kandidaturën e Bekim Sejdiut: Kosova ka...

Picula: Pjesëmarrja e zyrtarëve serbë në funeralin e...