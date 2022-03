Harry Kane golashënuesi i dytë më i mirë në kombëtaren e Anglisë

Ylli i Tottenham, Kane, pas golit që shënoi nga pika e bardhë, në fitoren 2:1 të Anglisë ndaj Zvicrës, u bë golashënuesi i dytë më i mirë i kombëtares.

Në minutën e 78` të ndeshjes, Kane shënoi golin e 49, me kombëtaren e Anglisë.

Listën e golashënuesit e kryeson Wayne Rooney, i cili ka gjithsej 53 gola me kombëtaren, transmeton lajmi.net.

Kur sulmuesi i Tottenham, u pyet se a e mendon ta thyej rekordin e Rooney, si golashënuesi më i mirë i Anglisë, ai u përgjigj:

“Do të doja ta thyeja atë rekord. Shpresojmë që me lojërat që kemi këtë vit, kjo do të jetë e mundur”, ishin fjalët e Kane.

Kane në gjithsej 68 ndeshje me kombëtaren angleze, ka shënuar 49 gola dhe ka dhuruar 14 asistime. /Lajmi.net/

5️⃣3️⃣ @WayneRooney

4️⃣9️⃣ @SirBobby

4️⃣9️⃣ @HKane

The skipper is now joint-second on the #ThreeLions' all-time goalscoring list! 👏 pic.twitter.com/7aUSVlI4SP

— England (@England) March 26, 2022