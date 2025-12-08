Haradinaj shkruan për diasporën: Ka qëndruar gjithmonë krah për krah me Kosovën, në kohë lufte ishte hambari ynë

08/12/2025 12:08

Kandidati për kryeministër të AAK-së, Ramush Haradinaj ka shkruar për diasporën e Kosovës.

Ai ka thënë se diaspora ka qëndruar gjithmonë krah për krah për Kosovën, shkruan lajmi.net.

“Në kohën e rezistencës paqësore, ata ishin hambari i Kosovës, mbështetja jonë ekonomike dhe morale. Gjatë luftës, diaspora ishte aktivisht e angazhuar, duke u bërë pjesë e përbërëse e luftës për liri dhe logjistikës së UÇK-së. Vëllezërit dhe motrat nga diaspora ishin zëri ynë në botë për të treguar vuajtjet dhe padrejtësitë ndaj Kosovës. Pas luftës, diaspora ka qenë bashkë me ne, në çdo hap të rindërtimit dhe zhvillimit të vendit”, ka shkruar Haradinaj.

Ai ka thënë se diaspora dhe Kosova janë një, të pandashme. /Lajmi.net/

Postimi i plotë i tij:

December 8, 2025

