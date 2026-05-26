Spanja konfirmon një rast të ri me hantavirus
Qeveria spanjolle tha se ka konfirmuar një rast të ri të hantavirusit të lidhur me anijen turistike MV Hondius , e cila u bë qendra e një shpërthimi që vrau tre persona në fillim të këtij muaji.
Një shtetas spanjoll që ka qenë në karantinë parandaluese në një spital në Madrid rezultoi pozitiv për virusin, tha Ministria e Shëndetësisë në një deklaratë .
Rasti i ri përfshin një “kontakt të ngushtë” të një personi të lidhur me shpërthimin fillestar. Pacienti që rezultoi pozitiv ka qenë nën mbikëqyrje klinike dhe izolim në Spitalin Gomez Ulla, sipas Ministrisë së Shëndetësisë.
Rasti pozitiv i pacientit u zbulua gjatë testimit periodik të kontakteve të personave të lidhur me shpërthimin. Pas testit pozitiv, pacienti u transferua në njësinë e izolimit të nivelit të lartë në Spitalin Gómez Ulla dhe u vendos nën mbikëqyrje të specializuar mjekësore, vazhdoi deklarata.
Hantavirusi është endemik në pjesë të Amerikës së Jugut, por mbetet shumë i rrallë tek njerëzit dhe nuk është regjistruar kurrë më parë në një anije turistike. Zyrtarët globalë dhe amerikanë të shëndetësisë janë përpjekur vazhdimisht të qetësojnë frikën e një shpërthimi më të gjerë.
Ministria spanjolle e Shëndetësisë tha se rasti i fundit i regjistruar nuk e ndryshon rrezikun për publikun e gjerë, as masat e reagimit epidemiologjik në fuqi, pasi rasti përfshinte dikë që ishte tashmë brenda sistemit të saj të izolimit të aktivizuar.
Periudha e inkubacionit për hantavirusin është deri në gjashtë javë. Nuk ka pasur vdekje të reja që nga 2 maji, kur shpërthimi u raportua për herë të parë në Organizatën Botërore të Shëndetësisë.
Njëzet anëtarë të ekuipazhit dhe dy anëtarë të stafit mjekësor zbarkuan nga anija turistike në Holandë javën e kaluar, tha Oceanwide Expeditions. Mbërritja e anijes turistike i dha fund udhëtimit të saj shtatë-javor, 8,500 miljesh, i cili u godit nga deri në 11 infeksione dhe tre vdekje nga sëmundja e rrallë.
Shumica e pasagjerëve, përfshirë 18 amerikanë, janë nën karantinë në vendet e tyre të origjinës.