Haradinaj befason të rinjtë për 28 Nëntor, ua kalon të gjithëve me këtë sfidë!
Ish-kryeministri Ramush Haradinaj, i cili njihet për aktivitetin dhe formën e tij të mirë fizike, sot ka sfiduar disa të rinj për 28 nëntor, duke bërë “pompa”. Haradinaj ka qenë i pari që është shtrirë, duke bërë më së shumti pompa nga të gjithë të rinjtë e tjerë që ishin në grup me të.
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Ish-kryeministri Ramush Haradinaj, i cili njihet për aktivitetin dhe formën e tij të mirë fizike, sot ka sfiduar disa të rinj për 28 nëntor, duke bërë “pompa”.
Haradinaj ka qenë i pari që është shtrirë, duke bërë më së shumti pompa nga të gjithë të rinjtë e tjerë që ishin në grup me të.