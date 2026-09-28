Hamza: Teksti është harmonizuar, pres përkrahje të deputetëve për Deklaratën
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza është deklaruar pas takimit të sotëm, rreth deklaratës së përbashkët për aktgjykimin e Hagës. Ai tha se teksti është harmonizuar, derisa theksoi se pret mbështetjen e deputetëve për deklaratën. “E kemi tekstin e harmonizuar dhe pres përkrahje të deputetëve të Kuvendit për këtë deklaratë”, tha Hamza, raporton Klan Kosova. Pos…
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Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza është deklaruar pas takimit të sotëm, rreth deklaratës së përbashkët për aktgjykimin e Hagës.
Ai tha se teksti është harmonizuar, derisa theksoi se pret mbështetjen e deputetëve për deklaratën.
“E kemi tekstin e harmonizuar dhe pres përkrahje të deputetëve të Kuvendit për këtë deklaratë”, tha Hamza, raporton Klan Kosova.
Pos tjerash, Hamza falënderoi të gjitha partitë që kontribuuan në harmonizimin e deklaratës.