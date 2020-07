Hamilton më i shpejti në kualifikueset e para, eliminohet Raikkonenn

Pas praktikave jo të mira, Lewis Hamilton ka bërë më mirë sot në kualifikueset e para, duke dalur më i shpejti me kohën 1:18;188, shkruan lajmi.net.

Kushtet në pistë ishin tejet të vështira për pilotët, pasi mbizotëronte lagështia, por kjo nuk pengoi më të mirin e botës që të triumfonte.

Kurse, të eliminuar për kualifikueset e dyta janë Rakkonenn, Perez, Latifi, Giovinazzi dhe Grosjean.

Giovinazzi doli nga pista dhe u përplas vetëm dy minuta para fundit të garës. /Lajmi.net/

Williams (George Russell) make it out of Q1 for the first time since the 2018 Brazilian Grand Prix 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/NWkXZiAcOo

— Formula 1 (@F1) July 11, 2020