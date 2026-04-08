Habit Soni Malaj: Jetoj ende me ish-bashkëshortin në të njëjtën shtëpi
Këngëtarja e njohur shqiptare Soni Malaj, aktualisht pjesë e spektaklit “Ferma VIP 3”, ka surprizuar publikun me disa rrëfime të sinqerta nga jeta e saj personale, gjatë një bisede të zhvilluar me konkurrentet Fabjola dhe Dona. Artistja ka folur hapur për marrëdhënien me vajzën e saj, Anna, si dhe për raportin që vazhdon të ketë…
Këngëtarja e njohur shqiptare Soni Malaj, aktualisht pjesë e spektaklit “Ferma VIP 3”, ka surprizuar publikun me disa rrëfime të sinqerta nga jeta e saj personale, gjatë një bisede të zhvilluar me konkurrentet Fabjola dhe Dona.
Artistja ka folur hapur për marrëdhënien me vajzën e saj, Anna, si dhe për raportin që vazhdon të ketë me ish-bashkëshortin, balerinin dhe aktorin italian Mirko. Soni theksoi se, edhe pse rrugët e tyre si çift janë ndarë, ata kanë zgjedhur të ruajnë një marrëdhënie të shëndetshme dhe të respektueshme, duke vendosur në plan të parë mirëqenien e vajzës së tyre.
Një nga detajet që tërhoqi më shumë vëmendjen gjatë kësaj bisede ishte fakti se Soni dhe ish-partneri i saj jetojnë ende në të njëjtën shtëpi në Itali. Ajo sqaroi se vila ku ata qëndrojnë është shumë e madhe, gjë që u mundëson të kenë hapësirat e tyre personale, edhe pse ndodhen nën të njëjtën çati.
Kjo zgjedhje, sipas këngëtares, vjen si një mënyrë për të ruajtur stabilitetin dhe qetësinë emocionale të vajzës së tyre, duke shmangur ndryshime të mëdha në jetën e saj të përditshme.
Deklarata e saj nuk kaloi pa reagime, pasi modelja Fabjola u shfaq e habitur nga kjo situatë e pazakontë, duke e cilësuar si diçka jo të zakonshme për shumicën e njerëzve.