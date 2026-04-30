Dy punëtorë të vdekur brenda 10 ditësh, Azemi: E kemi humbur betejën për sigurinë në punë
Një nga çështjet më shqetësuese në Kosovë është edhe siguria në punë.
Së fundmi, ka pasur një numër të madh të lëndimeve në vendet e punës, por edhe raste që fatkeqësisht kanë përfunduar me fatalitet.
Kjo temë u diskutua sot edhe në emisionin “Fol me Arin” në Klan Kosova me kryetarin e Sindikatës së Sektorit Privat, Jusuf Azemi.
Azemi tha se tashmë mund të konsiderohet se është humbur lufta sa i përket sigurisë në punë.
Sipas tij, Inspektorati Qendror i Punës ka deklaruar se 50 % e kompanive ndërtimore nuk i kanë pajisjet adekuate për punëtorët.
“Kjo na bën me dije se ne nuk kemi pasur ndonjë kontroll, por nuk kemi as tash”, deklaroi Azemi në Klan Kosova.
“Fatkeqësisht, derisa ne patëm një fushatë lidhur me shëndetin dhe sigurinë në punë, po shihet se nuk e kemi as ndikimin më të vogël, pasi që fatkeqësisht gjatë kësaj periudhe brenda 10 ditësh i humbën dy jetë të njerëzve, njerëz punëtorë e të rinj”, deklaroi kreu i Sindikatës.