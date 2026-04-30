Dogana gjen rreth 100 copë produkte të padeklaruara në Aeroportin e Prishtinës

Dogana e Kosovës, ka njoftuar se në Aeroportin e Prishtinësm kanë ndaluar një udhëtar nga kanali i gjelbër për kontroll të bagazhit përmes skanerit. Pas analizës së pamjeve nga skaneri, u krye kontroll më i thelluar, gjatë të cilit u gjetën rreth 100 copë produkte të padeklaruara. “Për mosdeklarim të mallrave që udhëtari bart në…

30/04/2026 11:06

Dogana e Kosovës, ka njoftuar se në Aeroportin e Prishtinësm kanë ndaluar një udhëtar nga kanali i gjelbër për kontroll të bagazhit përmes skanerit.

Pas analizës së pamjeve nga skaneri, u krye kontroll më i thelluar, gjatë të cilit u gjetën rreth 100 copë produkte të padeklaruara.

“Për mosdeklarim të mallrave që udhëtari bart në bagazh në kundërshtim me Nenin 244 të Kodit Doganor të Republikës së Kosovës (KDA), rasti ështe cilësuar si kundërvatje doganore. Dogana e Kosovës mbetet e përkushtuar në parandalimin e kontrabandës dhe në zbatimin e ligjeve doganore për të siguruar një treg të ndershëm dhe të rregullt. Angazhimi ynë është i palëkundur në mbrojtjen e konsumatorëve dhe ruajtjen e integritetit të tregut”, ka njoftuar Dogana. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 30, 2026

Dy punëtorë të vdekur brenda 10 ditësh, Azemi: E kemi humbur...

April 30, 2026

​Trump po vë bast se bllokada e tij do të sfidojë...

April 30, 2026

Bajrami alarmon se shteti po kapet nga VV: Pak orë para...

April 29, 2026

Banka Botërore parashikon rritje ekonomike prej 3.7 për qind në Kosovë

April 29, 2026

Trump thotë se s’do ta heqë bllokadën, derisa Irani të negociojë...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Dy punëtorë të vdekur brenda 10 ditësh, Azemi:...

​Trump po vë bast se bllokada e tij...

Bajrami alarmon se shteti po kapet nga VV:...

Aksion i gjerë në Pejë: Dhjetëra motoçiklistë pa...