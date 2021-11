Guardiola: Nuk do të menaxhoj asnjë ekip tjetër në Angli përpos Man Cityt

Pep Guardiola thotë se ai kurrë nuk do të drejtojë një klub tjetër në Premier League përveç Cityt.

Katalanasi, në sezonin e tij të gjashtë si trajner në Etihad, u pyet nëse do të konsideronte ndonjëherë të menaxhonte Anglinë në konferencën e tij për shtyp para West Ham United të premten.

Ai beson se Gareth Southgate po bën një punë të mirë dhe shpreson se ai do të nënshkruajë një tjetër zgjatje, përveç asaj që shkroi në fillim të kësaj jave.

Dhe megjithëse ai përsëriti dëshirën e tij për të marrë drejtimin e një ekipi kombëtar një ditë, ai thotë se City do të jetë klubi i tij i vetëm anglez.

“Gareth po bën një punë të jashtëzakonshme”, tha Pep. “Ai zgjati dy vjet, kështu që urimet në emrin tim për Gareth-in.

“Do të më pëlqente, e kam thënë shumë herë, kur të mbaroj këtu, kënaqësinë të drejtoj një ekip në një Kupë Bote. Por nuk është e lehtë ta gjesh. Ka vetëm disa pozicione.

“Do të doja, por nëse nuk ndodh do të stërvitja klubet, kështu që nuk do të jetë problem.

“Por në Angli, duke qenë këtu, mendoj se gjithmonë do të jem Man City dhe nëse më duhet të kthehem, do të ishte në Man City, nëse ata më duan. Unë nuk do të stërvitja një klub tjetër në Angli përveç këtij klubi.

“Ajo që dua është se Gareth ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Sinqerisht ajo që dua është që ai të zgjasë kontratën dhe më pas të vazhdojë më shumë.

“Unë nuk jam këtu për të marrë një pozicion nga askush, nuk është objektivi im.

“Dua të jem këtu [në City] sa më gjatë që të jetë e mundur, aq sa energjia dhe dashuria ime janë këtu. Pas kësaj nuk e di se çfarë do të ndodhë.

“Vite më parë nuk e mendoja kurrë se do të isha trajner i Manchester Cityt dhe kur erdha nuk e kisha menduar kurrë për gjashtë vjet që do të isha këtu. kurrë.

“Jeta dikton të ardhmen tuaj, kështu që ne do të shohim se çfarë do të ndodhë atje”, ka theksuar Guardiola. /Lajmi.net/