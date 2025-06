BQK dhe AKI zgjerojnë bashkëpunimin ndërinstitucional për sigurinë dhe integritetin financiar Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë (AKI) kanë nënshkruar një Memorandum Bashkëpunimi, me qëllim të zgjerimit dhe forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional, në përputhje me mandatin dhe kompetencat përkatëse të përcaktuara me ligj. Memorandumi synon të forcojë koordinimin institucional dhe përcakton kornizën për shkëmbimin e informatave të nevojshme dhe…