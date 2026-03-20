Goditje tjetër për Iranin: Izraelit vret shefin e Inteligjencës së Basij-it, Esmail Ahmadi Moghaddam
Shefi i inteligjencës së Basij-it, Esmail Ahmadi Moghaddam, raportohet se është vrarë mes sulmeve të vazhdueshme të SHBA-ve dhe Izraelit që synojnë udhëheqjen dhe aparatin ushtarak të Teheranit. Ky ekzekutim vjen pas një serie atentatesh ndaj figurave kryesore të sigurisë iraniane, përfshirë ministrin e inteligjencës dhe shefin e sigurisë kombëtare.
Shefi i inteligjencës së Basij-it, Esmail Ahmadi Moghaddam, raportohet se është vrarë mes sulmeve të vazhdueshme të SHBA-ve dhe Izraelit që synojnë udhëheqjen dhe aparatin ushtarak të Teheranit.
Ky ekzekutim vjen pas një serie atentatesh ndaj figurave kryesore të sigurisë iraniane, përfshirë ministrin e inteligjencës dhe shefin e sigurisë kombëtare.
Ushtria izraelite konfirmoi të premten në mëngjes se zyrtari i lartë i inteligjencës së forcës paramilitare Basij, e njohur për frikën që ngjall brenda vendit, u vra në një sulm ajror. Ahmadi thuhet se u vra në të njëjtin sulm ku u eliminua edhe gjenerali Gholam Reza Soleimani, udhëheqësi i forcës vullnetare, më herët këtë javë.
“Ahmadi luajti një rol qendror në avancimin dhe ekzekutimin e operacioneve terroriste të kryera nga forcat e Basij-it, dhe gjithashtu ishte përgjegjës për zbatimin e rendit publik dhe vlerave të regjimit në emër të Gardës Revolucionare,” tha ushtria izraelite
Mes protestave të brendshme në Iran, veçanërisht kohët e fundit kur ato janë intensifikuar, Ahmadi kishte udhëhequr operacionet kryesore të shtypjes përmes dhunës së ashpër, arrestimeve masive dhe përdorimit të forcës kundër protestuesve civilë.
Sulmi që vrau Soleimani-n dhe Ghani-n u bazua në një informacion nga civilë iranianë, të cilët raportuan se drejtuesit e Basij-it ishin strehuar në një tendë me oficerët e tyre në një zonë pyjore të Teheranit, pasi sulmet amerikano-izraelite kishin shkatërruar selitë dhe postet komanduese gjatë dy javëve të fundit.
Instituti për Studimin e Luftës (ISW) në Washington theksoi se rrethanat e vrasjes së figurave iraniane tregojnë ndikimin operacional dhe psikologjik të Operacionit Epic Fury mbi aparatin e sigurisë së Teheranit. Raportet flasin se disa forca sigurie janë detyruar të fshihen nën ura për të shmangur sulmet.
Ahmadi është zyrtari i katërt i lartë iranian i konfirmuar i vrarë nga sulmet e SHBA-ve dhe Izraelit këtë javë, së bashku me Soleimani-n, sekretarin e Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare Ali Larijani dhe ministrin e inteligjencës Esmaeil Khatib.
Më herët të premten, televizioni shtetëror iranian raportoi se zëdhënësi i Gardës Revolucionare Islamike, Ali Mohammad Naini, ishte vrarë gjithashtu, vetëm disa orë pasi kishte deklaruar se Teherani ishte ende i aftë të ndërtonte raketa pavarësisht bombardimeve 21-ditore të SHBA-së dhe Izraelit.