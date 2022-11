Gjyqtarët kosovarë caktohen për ndeshje ndërkombëtare Në ndeshjet miqësore ndërkombëtare të cilat do të zhvillohen gjatë këtij muaji drejtësinë do ta ndajnë edhe gjyqtarët kosovarë. Gjyqtarit Genc Nuza i është besuar ndeshja miqësore Shqipëri – Itali, ndërsa gjyqtarit Visar Kastrati ndeshja Turqi – Skoci. Më poshtë janë të paraqitura të gjitha ndeshjet dhe gjyqtarët kosovarë që do të jenë të angazhuar…