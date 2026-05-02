Gjesti zbulon një pjesë nga kënga e re e EP-së së shumëpritur, teksa në video shfaqet një dorë misterioze

Gjesti ka rikthyer vëmendjen e publikut duke paralajmëruar projektin e tij më të ri muzikor, një EP që pritet të publikohet së shpejti në bashkëpunim me DJ-në e tij, Gimbon. Lajmi është pritur me entuziazëm nga fansat, të cilëve u kishte munguar prania e artistit në skenë dhe në rrjete sociale. Ky reagim pozitiv duket…

02/05/2026 18:10

Gjesti ka rikthyer vëmendjen e publikut duke paralajmëruar projektin e tij më të ri muzikor, një EP që pritet të publikohet së shpejti në bashkëpunim me DJ-në e tij, Gimbon.

Lajmi është pritur me entuziazëm nga fansat, të cilëve u kishte munguar prania e artistit në skenë dhe në rrjete sociale.

Ky reagim pozitiv duket se ka motivuar edhe vetë artistin, i cili ka ndarë së fundmi një fragment nga një prej këngëve të reja.

 Gjesti/TikTok

Projekti mban titullin “MEME” dhe që në publikimin e parë ka ngjallur interes të madh.

Në një video të postuar në TikTok, Gjesti shfaqet ndërsa një dorë vajze i prek fytyrën, detaj që nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit.

 Gjesti/TikTok

Ky moment ka nxitur menjëherë reagime dhe aludime në rrjete sociale.

Shumë fansa kanë komentuar se dora mund t’i përkasë Eglit, duke e krahasuar me fotografi të mëparshme të saj ku vihet re një ngjashmëri e dukshme.

Megjithatë, artisti nuk ka bërë asnjë reagim lidhur me këto spekulime, duke lënë gjithçka në kuadër të kuriozitetit të publikut. /Telegrafi/

Artikuj të ngjashëm

May 2, 2026

Vanesa shpërthen në lot pas takimit me nënën e Indritit, çfarë ndodhi?

May 2, 2026

Unikkatil ia kryen amanetin vëllait, e publikon këngën dedikim për të

May 2, 2026

Gimbo zbulon detaje nga takimi i Selin me mamanë e tij:...

May 1, 2026

Unikkatil emocionon me statusin për vëllaun e ndjerë, i dedikon edhe...

Lajme të fundit

I përkeqësohet gjendja Ratko Mladiqit, dyshohet për sulm në tru

Hoxhaj: Shkuarja në zgjedhje është përgjegjësi e Kurtit,...

Si e cenon politika punën e gazetarëve në Kosovë

Ringritet Xhamia e Ibrit, Qeveria dhe BIK nënshkruajnë...