Gjendja e Tiranës pas përfundimit të protestës sot nga syri i kamerës së lajmi.net

Tirana është përballur me një ditë të tensionuar edhe të enjten, më 15 tetor, kur protestat e studentëve kundër Qeverisë shqiptare u shoqëruan me përplasje me policinë, dëmtime të pronës publike dhe private, si dhe ndërhyrje me gaz lotsjellës e ujëhedhës. Pas disa orësh tensione, protestuesit nisën të shpërndaheshin në rrugët e kryeqytetit. Disa u…

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15/10/2026 23:18

Tirana është përballur me një ditë tensionuar edhe enjten, 15 tetor, kur protestat e studentëve kundër Qeverisë shqiptare u shoqëruan me përplasje me policinë, dëmtime pronës publike dhe private, si dhe ndërhyrje me gaz lotsjellës e ujëhedhës.

Pas disa orësh tensione, protestuesit nisën shpërndaheshin rrugët e kryeqytetit. Disa u drejtuan nga zona e Trenit, ndërsa tjerë drejt Zogut Zi, sipas raportimeve nga terreni, raporton lajmi.net.

Gjatë protestës, situata u përshkallëzua disa pjesë qytetit. Protestues hodhën gurë dhe mjete piroteknike drejtim policisë, ndërsa forcat e rendit përdorën gaz lotsjellës dhe ujëhedhës për shpërndarjen e turmës. bulevardin “Dëshmorët e Kombit” u dogjën kioska dhe një pemë, ndërsa u raportuan edhe dëmtime bizneseve private.

PAMJE: Qyteti i Tiranës pas protestës, fotografi nga kamera e lajmi.net: 

Protestat e studentëve lidhen me pakënaqësitë për gjendjen universitete, kostot e larta arsimit, mbështetjen e pamjaftueshme financiare dhe mundësitë e kufizuara punësimit pas diplomimit. Ato janë zhvilluar një klimë gjerë pakënaqësie ndaj Qeverisë dhe akuzave për korrupsion.

Për pasojë përplasjeve, pati persona lënduar dhe ndërhyrje mjekësore. Sipas dhënave Ministrisë Shëndetësisë publikuara pasditen e 15 tetorit, Spitalin e Traumës ishin paraqitur 14 persona lënduar, përfshirë tetë policë, katër protestues dhe dy mitur.

Pamjet e realizuara pas përfundimit protestës pritet tregojnë qartë gjendjen e rrugëve dhe hapësirave publike pas një dite shoqëruar me tensione dhe dëmtime kryeqytetin shqiptar./lajmi.net/

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