“S’lejoj me m’u përzi në kryeqytet” – Rama flet për raportin me Abdixhikun
Përparim Rama, kryetar i Prishtinës, mohoi se i ka prishur raportet me kreun e LDK-së, Lumir Abdixhiku. Ai në Pressing në T7, tha; “Nuk i kam prishë me të, nëse ai i ka prishë me mua pyetne atë”. Ai foli për një “marrëveshje me Abdixhikun”, “kam thënë nuk lejoj me mu përzi askush në qeverisjen…
Lajme
Përparim Rama, kryetar i Prishtinës, mohoi se i ka prishur raportet me kreun e LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Ai në Pressing në T7, tha; “Nuk i kam prishë me të, nëse ai i ka prishë me mua pyetne atë”.
Ai foli për një “marrëveshje me Abdixhikun”, “kam thënë nuk lejoj me mu përzi askush në qeverisjen e kryeqytetit, vizioni është i qartë, ka ecë kryeqyteti…”
“I qëndroj asaj marrëveshje”, shtoi Rama.