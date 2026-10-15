“S’lejoj me m’u përzi në kryeqytet” – Rama flet për raportin me Abdixhikun

Përparim Rama, kryetar i Prishtinës, mohoi se i ka prishur raportet me kreun e LDK-së, Lumir Abdixhiku. Ai në Pressing në T7, tha; “Nuk i kam prishë me të, nëse ai i ka prishë me mua pyetne atë”. Ai foli për një “marrëveshje me Abdixhikun”, “kam thënë nuk lejoj me mu përzi askush në qeverisjen…

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15/10/2026 23:37

Përparim Rama, kryetar i Prishtinës, mohoi se i ka prishur raportet me kreun e LDK-së, Lumir Abdixhiku.

Ai në Pressing në T7, tha; “Nuk i kam prishë me të, nëse ai i ka prishë me mua pyetne atë”.

Ai foli për një “marrëveshje me Abdixhikun”, “kam thënë nuk lejoj me mu përzi askush në qeverisjen e kryeqytetit, vizioni është i qartë, ka ecë kryeqyteti…”

“I qëndroj asaj marrëveshje”, shtoi Rama.

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