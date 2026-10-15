Klodi i jep mbështetje protestës në Tiranë: Më dhemb shpirti për këta studentë

Ish-banori i “Big Brother VIP Kosova”, Klodian Mihaj, ka ndarë një mesazh emocional përmes rrjeteve sociale, duke rikthyer në vëmendje historinë e largimit të familjes së tij nga Shqipëria dhe vështirësitë me të cilat, sipas tij, po përballen të rinjtë sot. Në reagimin e tij, Klodi është ndalur te protestat dhe pakënaqësitë që kanë shoqëruar…

ShowBiz

15/10/2026 23:31

Ish-banori i “Big Brother VIP Kosova”, Klodian Mihaj, ka ndarë një mesazh emocional përmes rrjeteve sociale, duke rikthyer në vëmendje historinë e largimit të familjes së tij nga Shqipëria dhe vështirësitë me të cilat, sipas tij, po përballen të rinjtë sot.

Në reagimin e tij, Klodi është ndalur te protestat dhe pakënaqësitë që kanë shoqëruar ditët e fundit në Tiranë, duke shprehur shqetësimin për kushtet e jetesës, mundësitë e punësimit dhe të ardhmen e brezit të ri.

Ai ka treguar se familja e tij u largua nga Shqipëria në vitin 2001, në kërkim të kushteve më të mira për të jetuar dhe për t’u siguruar fëmijëve një të ardhme më të mirë.

Sipas Klodit, vendimi i prindërve të tij nuk erdhi si pasojë e dëshirës për një jetë luksoze, por nga mungesa e mundësive për të ndërtuar një jetë me dinjitet në vendlindje.

“Nuk ikën për luks apo për aventura, por sepse vendi që donin nuk u ofronte as minimumin për të jetuar me dinjitet: një punë të ndershme, një shans të barabartë dhe një të ardhme të sigurt për ne fëmijët”, ka shkruar ai.

Duke folur për përvojën e tij dhe përpjekjet për t’u rilidhur me vendin e origjinës, Klodi ka shprehur keqardhje për faktin se problemet që përjetuan prindërit e tij më shumë se dy dekada më parë, sipas tij, vazhdojnë të rëndojnë mbi të rinjtë shqiptarë.

“Më thyhet zemra kur shoh se hallet me të cilat u përballën prindërit e mi mbi 20 vjet më parë, janë po ato që po mbysin brezin e ri sot”, është shprehur ai.

Një pjesë të veçantë të mesazhit ia ka kushtuar studentëve dhe familjeve të tyre, duke vënë në pah sakrificat që bëhen për arsimimin e fëmijëve dhe pasigurinë që i shoqëron ata kur mendojnë për të ardhmen.

Mesazhi i plotë: 

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