Parashikimi i motit për të premten, priten reshje shiu dhe temperatura deri në 15 gradë Celsius

Të premten, më 16 tetor, moti në vendin tonë do të jetë me diell dhe vranësira të ndryshueshme, ndërsa gjatë ditës pritet shtim i vranësirave që do të krijojnë kushte për reshje shiu. Sipas parashikimit meteorologjik, temperaturat minimale do të lëvizin nga 3 deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga…

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15/10/2026 23:50

premten, 16 tetor, moti vendin tonë do jetë me diell dhe vranësira ndryshueshme, ndërsa gjatë ditës pritet shtim i vranësirave do krijojnë kushte për reshje shiu.

Sipas parashikimit meteorologjik, temperaturat minimale do lëvizin nga 3 deri 6 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet arrijnë nga 12 deri 15 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Era do fryjë nga drejtimi i veriperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri 4 metra sekondë.

Pavarësisht intervaleve me diell, shtimi i vranësirave gjatë ditës mund sjellë reshje lokale shiu./lajmi.net/

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