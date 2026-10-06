Gjendet pa shenja jete një grua në Podujevë, Prokuroria urdhëron obduksionin
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 4 tetor, rreth orës 18:30, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore. “Është raportuar se është gjetur pa shenja jete viktima femër kosovare. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore”, thuhet në raport. Me vendim të prokurorit, trupi i…
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Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 4 tetor, rreth orës 18:30, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore.
“Është raportuar se është gjetur pa shenja jete viktima femër kosovare. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.
Rasti po hetohet si “Hetim mbi vdekjen”. /Lajmi.net/