Gërvalla vie në Kuvend, protestuesit e thërrasin “tradhtare”
Pasi mungoi në seancën për Ligjin e Speciales, ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla ka arritur në Kuvendin e Kosovës. Gërvalla është parë duke hyrë në Kuvend bashkë me bashkëpunëtorët e saj. Në momentin që ajo hyri tek Kuvendi pati edhe gjuajtje me mjete piroteknike dhe në një moment e njëjta dhe zyrtarët e tjerë lëvizin…
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Pasi mungoi në seancën për Ligjin e Speciales, ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla ka arritur në Kuvendin e Kosovës.
Gërvalla është parë duke hyrë në Kuvend bashkë me bashkëpunëtorët e saj.
Në momentin që ajo hyri tek Kuvendi pati edhe gjuajtje me mjete piroteknike dhe në një moment e njëjta dhe zyrtarët e tjerë lëvizin nga frika.
Po ashtu protestuesit iu drejtuan Gërvallës si “tradhtare”.
Pas kësaj Gërvalla u ul tek ulësja ku iu vendos logoja e “UÇK-së”./Lajmi.net/