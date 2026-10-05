Gërvalla vie në Kuvend, protestuesit e thërrasin “tradhtare”

Pasi mungoi në seancën për Ligjin e Speciales, ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla ka arritur në Kuvendin e Kosovës. Gërvalla është parë duke hyrë në Kuvend bashkë me bashkëpunëtorët e saj. Në momentin që ajo hyri tek Kuvendi pati edhe gjuajtje me mjete piroteknike dhe në një moment e njëjta dhe zyrtarët e tjerë lëvizin…

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05/10/2026 12:16

Pasi mungoi në seancën për Ligjin e Speciales, ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla ka arritur në Kuvendin e Kosovës.

Gërvalla është parë duke hyrë në Kuvend bashkë me bashkëpunëtorët e saj.

Në momentin që ajo hyri tek Kuvendi pati edhe gjuajtje me mjete piroteknike dhe në një moment e njëjta dhe zyrtarët e tjerë lëvizin nga frika.

Po ashtu protestuesit iu drejtuan Gërvallës si “tradhtare”.

Pas kësaj Gërvalla u ul tek ulësja ku iu vendos logoja e “UÇK-së”./Lajmi.net/

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