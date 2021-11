“Gerrard do të ishte njeriu ideal për Aston Villan”

Jamie Carragher thotë se bashkimi me Aston Villa do të ishte një “lëvizje e shkëlqyer” për trajnerin e Rangers, Steven Gerrard – por në mënyrë ideale ai do të fitonte fillimisht një titull të ligës së dytë në Skoci.

Gerrard është favorit për të marrë pozicionin në Villa Park pas shkarkimit të Dean Smith të dielën, pasi udhëhoqi Rangers në titullin e tyre të parë të Premierligës Skoceze në një dekadë sezonin e kaluar.

Carragher, i cili luajti me 41-vjeçarin me Liverpool dhe Angli, tha për ‘Sky Sports’ se puna në Villa do të ishte një nga më të mirat që do t’i ofrohej në Premier Ligë, por sugjeroi se mund të kishte një kohë më të mirë që ai të merrte drejtimin, me Rangers që kryeson sërish Premiershipin Skocez me katër pikë këtë sezon, ndërsa ata kërkojnë të ruajnë kurorën e tyre.

Ai tha: “Unë mendoj se Aston Villa si një klub do të ishte një lëvizje e shkëlqyer për Steven Gerrard. Por situata në të cilën ndodhet tani është se ai ia hoqi titullin Celtic sezonin e kaluar dhe ai është në një pozicion të shkëlqyeshëm për ta fituar atë sërish. Unë mendoj se në një botë perfekte do të dëshironit të qëndroni te Rangers deri në fund të sezonit dhe të largoheshit prej andej me dy tituj.

“Dua të them, kjo nuk është diçka që vjen nga Steven Gerrard, por “duket se kam qenë në një punë për katër vjet në Premiershipin Skocez” dhe mendoj se herët a vonë do të ketë një shans të madh që Steven Gerrard të largohet për të ardhur në Premier Ligë, por për mua është e vështirë.

“Nëse atij do t’i ofrohej puna në Aston Villa, nuk mendoj se do të kishte shumë punë në Premier League të cilat do t’i ofroheshin më mirë se kaq. Njerëzit flasin për Liverpoolin, dhe kjo mund të jetë edhe dy ose tre vjet me Jurgen. Klopp, por ju nuk do të gjeni ndonjë punë më të mirë, kështu që do të ishte një vendim për të.

“Por, në një botë të përsosur, unë mendoj se Steven Gerrard dëshiron të largohet nga Rangers me disa trofe të tjerë”, mbylli legjenda e Liverpool. /Lajmi.net