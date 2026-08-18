Gashi pas takimit Kurti-Abdixhiku: Shumë zhurmë, shumë premtime, në fund asgja
Deputeti i LDK-së Arben Gashi, ka reaguar pas takimit mes kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku. Gashi ka ironizuar zhvillimet pas takimit, duke përdorur shprehjen popullore: “U mbars mali, polli ni mi.” “Shumë zhurmë, shumë premtime, shumë pritje e në fund, asgja”, ka shkruar Gashi.
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Deputeti i LDK-së Arben Gashi, ka reaguar pas takimit mes kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Gashi ka ironizuar zhvillimet pas takimit, duke përdorur shprehjen popullore: “U mbars mali, polli ni mi.”
“Shumë zhurmë, shumë premtime, shumë pritje e në fund, asgja”, ka shkruar Gashi.