Gashi pas takimit Kurti-Abdixhiku: Shumë zhurmë, shumë premtime, në fund asgja

Deputeti i LDK-së Arben Gashi, ka reaguar pas takimit mes kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku. Gashi ka ironizuar zhvillimet pas takimit, duke përdorur shprehjen popullore: “U mbars mali, polli ni mi.” “Shumë zhurmë, shumë premtime, shumë pritje e në fund, asgja”, ka shkruar Gashi.

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18/08/2026 20:06

Deputeti i LDK-së Arben Gashi, ka reaguar pas takimit mes kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku.

Gashi ka ironizuar zhvillimet pas takimit, duke përdorur shprehjen popullore: “U mbars mali, polli ni mi.”

“Shumë zhurmë, shumë premtime, shumë pritje e në fund, asgja”, ka shkruar Gashi.

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