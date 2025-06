Gara çiklistike, këto rrugë bllokohen nga nesër deri të shtunën Për shkak të garave çiklistike të organizuara nga Federata e Çiklizmit e Kosovës, do të ketë bllokim të përkohshëm të qarkullimit për automjete në autostradën “Arbën Xhaferi”, Rruga nacionale N9 dhe autostradën “Ibrahim Rugova”. Garat do të mbahen më 20 dhe 21 qershor, derisa orari i garave dhe segmenti i bllokimit do të jetë si…