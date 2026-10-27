Ganimete Musliu: Deputetët e VV-së kundërshtuan raportimin e drejtorit të Policisë për rastin e Arlinda Zekajt

Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka deklaruar se deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje kanë votuar kundër kërkesës së saj që drejtori i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, të ftohet për raportim në Komisionin Parlamentar për Çështje të Sigurisë dhe të Mbrojtjes lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt në Pejë. Përmes një postimi, Musliu ka bërë të…

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27/10/2026 20:27

Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka deklaruar se deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje kanë votuar kundër kërkesës saj drejtori i Policisë Kosovës, Gazmend Hoxha, ftohet për raportim Komisionin Parlamentar për Çështje Sigurisë dhe Mbrojtjes lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt Pejë.

Përmes një postimi, Musliu ka bërë ditur se kishte kërkuar Hoxha raportojë javën e ardhshme komision, për sqaruar veprimet e Policisë lidhur me rastin.

Ajo ka ngritur shqetësime për faktin se, sipas saj, viktima kishte denoncuar kanosjet Polici pak orë para se vritej.

Musliu ka theksuar se kërkesa e saj nuk kishte për qëllim paragjykimin e askujt, por kërkimin e llogaridhënies institucionale dhe sqarimin e veprimeve Policisë.

“Llogaridhënia nuk është ndërhyrje hetime. Është përgjegjësi institucionale”, ka shkruar Musliu.

Ajo ka kërkuar institucionet japin përgjigje për rastin, duke theksuar se duhet ndërmerren veprime për parandaluar përsëritjen e tragjedive tilla.

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