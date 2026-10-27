Presidentja Shiroka Pula merr pjesë në ceremoninë e Ditës Kombëtare të Austrisë, vlerëson miqësinë mes dy vendeve

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka marrë pjesë sonte në ceremoninë e shënimit të Ditës Kombëtare të Republikës së Austrisë. Në fjalën e saj, Presidentja përcolli urimet më të përzemërta për Austrinë dhe qytetarët e saj, duke vlerësuar miqësinë e qëndrueshme ndërmjet dy vendeve, të ndërtuar mbi vlerat e përbashkëta të lirisë,…

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27/10/2026 20:41

Presidentja e Republikës Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka marrë pjesë sonte ceremoninë e shënimit Ditës Kombëtare Republikës Austrisë.

fjalën e saj, Presidentja përcolli urimet përzemërta për Austrinë dhe qytetarët e saj, duke vlerësuar miqësinë e qëndrueshme ndërmjet dy vendeve, ndërtuar mbi vlerat e përbashkëta lirisë, demokracisë, respektimit drejtave njeriut dhe paqes.

Ajo theksoi kontributin e Austrisë periudhat vështira historisë Kosovës, njohjen e hershme pavarësisë dhe mbështetjen e vazhdueshme për shtetndërtimin, forcimin e institucioneve dhe konsolidimin e subjektivitetit ndërkombëtar vendit.

Presidentja vlerësoi gjithashtu kontributin e Austrisë ruajtjen e paqes dhe sigurisë përmes pjesëmarrjes misionin e KFOR-it, si dhe mbështetjen për aspiratat euroatlantike Kosovës.

Gjatë ceremonisë, Shiroka Pula shprehu mirënjohje për institucionet dhe qytetarët austriakë, duke theksuar mundësitë për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve fusha ndryshme, përfshirë arsimin, shkencën, kulturën, teknologjinë, ekonominë dhe inovacionin.

përfundim, Presidentja i uroi popullit austriak paqe, mirëqenie dhe prosperitet, ndërsa Austrisë i dëshiroi suksese kontributin për një Evropë paqësore dhe bashkuar.

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