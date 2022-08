Fulham – Liverpool, formacionet e mundshme Fulhami dhe Liverpooli do të ndeshen sot, në kuadër të Premier Leagues. Ndeshja do të fillojë në orën 13:30 dhe luhet në “Craven Cottage”, transmeton lajmi.net. Liverpooli që në xhiron e parë do të fokusohet në ndjekjen e titullit, ndërsa për skuadrën nga Londra është jetik qëndrimi në Premier League. Më poshtë gjeni formacionet e…