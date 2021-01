Formacionet zyrtare: United – Liverpool

Dy skuadrat kërkojnë vetëm fitore që të sigurojnë kualifikimin në raundin tjetër, shkruan lajmi.net.

Ylli shqiptar, Xherdan Shaqiri pas dy ndeshjeve si titullarë, tani është në stol.

Formacionet zyrtare:

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Van de Beek, Pogba; Rashford, Greenwood, Cavani.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, R. Williams, Fabinho, Robertson, Thiago, Wijnaldum, Milner, Jones, Salah, Firmino.

