Formacionet zyrtare: Uells – Austri

Uellsi dhe Austria do të kërkojnë kualifikimin në Kupën e Botës.

Pritet një ndeshje mjaft intensive nga të dy kombëtaret në luftën për të kaluar në Katar 2022.

Fituesi I kësaj ndeshje do të përballet me fituesin e ndeshjes Skoci – Ukrainë, që do të jetë ndeshja e dytë për biletën e fundit në Kupën e Botës Katar 2022.

formacionet zyrtare për ndeshjen e cila zhvillohet në orën 20:45.

Uellsi: Hennessey, Ampadu, Rodon, Davies, Roberts, Wilson, Allen, Ramsey, Williams, James, Bale.

Austri: Lindner, Alaba, Dragovic, Hinteregger, Seiwald, Lainer, Laimer, Schlager, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic.