Formacionet zyrtare: Tottenham – Aston Villa

Pas barazimit 2:2 ndaj Brentfordit, ‘Spurs’ kërkojnë të rikthehen në rrugën e fitoreve.

Ata kanë përballë skuadrën e Aston Villa, përcjell lajmi.net.

Skuadra e Unai Emery pësoi humbje në xhiron e kaluar, pasi u mposht 3:1 nga Liverpooli.

Ndeshja e sotme pritet të jetë interesante.

Kjo përballje fillon nga ora 15:00.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell formacionet zyrtare./Lajmi.net/

Tottenham:

Your first starting XI of 2023 🔢 pic.twitter.com/QTkwl19pOy

Aston Villa:

This is your Aston Villa team to face Tottenham Hotspur. 👊#TOTAVL pic.twitter.com/Ia9IbaMeXP

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 1, 2023