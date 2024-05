FC Ballkani: Po përballemi me fushatë të pakuptimtë, do dalim me informata tjera sapo të marrim detajet nga të gjithë

FC Ballkani ka reaguar pas akuzave nga Fushë Kosova, të lëshuar pas përballjes së tyre sot në Suharekë.

Menjëherë pas ndeshjes, klubi i Fushë Kosovës në faqen zyrtare shkroi për një skandal, duke shkruar se “lojtarët dhe trajneri janë sulmuar nga presidenti i Ballkanit dhe disa anëtarë të kryesisë”.

Madje, trajneri i Fushë Kosovës, Burim Shala, në një prononcim për “Express” tha se ai personalisht është sulmuar nga presidenti i Ballkanit, Arsim Kabashi.

Klubi i Ballkanit ka reaguar tashmë zyrtarisht lidhur me këtë, duke mohuar se ka ndodhur një incident i tillë.

Kampionët në fuqi të Kosovës vlerësojnë se ndaj tyre është duke u bërë një fushatë e pakuptimtë, me qëllim për të dëmtuar reputacionin e tyre.

Ballkani në reagim mes tjerash shkroi: “Për fat të keq, një rezultat i tillë e mese normal ndaj Fushë Kosovës, nuk qe i kapërdishëm për dikë, konkretisht zv.trajnerin e tyre, i cili rrugës për zhveshtore, nisi të fyej e ofendojë në drejtim të anëtarëve tanë, e dikush edhe mund të ja ketë kthyer me fjalorin e njëjtë. Për këtë posa t’i marrim të gjitha detajet nga akterët, do të sqarohemi me informacione të tjera”

Reagimi i plotë nga klubi i Ballkanit (pa ndërhyrje):

“Vazhdojmë të bëjmë detyrat tona në fushë, duke luftuar ndeshje pas ndeshje, e duke bërë atë që na takon, si klub që i dha shumë futbollit të Kosovës.

Për fat të keq, jemi duke u përballur me një fushatë të pakuptimtë kundër nesh, me tendencë dëmtimin e reputacionit tonë.

Nuk kalojnë akuzat për asnjë sulm në shtëpinë tonë. Ndeshjet fitohen apo humben në fushë, kur aty mbyllet takimi, të tjera vegëza nuk e ndryshojnë asnjë gjë.

Zhvilluam sot një ndeshje të qetë, të thjeshtë dhe me dominim të pritshëm e logjik, ndaj një skuadre tashmë të Ligës së Parë. Shënuam 3 gola dhe krijuam raste edhe për shumë gola tjerë.

Për fat të keq, një rezultat i tillë e mëse normal ndaj Fushë Kosovës, nuk qe i kapërdishëm për dikë, konkretisht zv.trajnerin e tyre, i cili rrugës për zhveshtore, nisi të fyej e ofendojë në drejtim të anëtarëve tanë, e dikush edhe mund të ja ketë kthyer me fjalorin e njejtë. Për këtë posa t’i marrim të gjitha detajet nga akterët, do të sqarohemi me informacione të tjera.

Kemi humbur edhe ne nga kundërshtari i sotëm në ndeshjen e kaluar, por fajin për atë paraqitje e kemi kërkuar brenda nesh, nuk kemi ofenduar oponentët.

Andaj le ta kuptojnë të gjithë njëherë e mirë, përfshirë edhe disa media që po ua zë “rrugën” suksesi ynë, qartësisht klubi i Ballkanit mbetet sinonim i mikëpritjes së mirë për të gjitha skuadrat që vijnë në Suharekë, ashtu siç ka qenë gjithmonë.

Ashtu ishte edhe sot, ndeshje fer e korrekte, përshëndetje mes palëve dhe gjithçka në formën e duhur.

Ne fituam sepse ishim më të mirë në çdo aspekt, andaj duhet pranuar ky fakt!”.