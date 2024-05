Ledion Liço zbulon se do të jenë 5 finalistë këtë Big Brother Ledion Liço ka zbuluar në prajm se do të jenë 5 finalistë këtë Big Brother. Pas pak do të zgjidhen tre finalistët e tjerë. Në televotim janë Egla, Meritoni, Heidi dhe Françeska. Ndërkohë, javë më parë janë zgjedhur finalistë Romeo dhe Juli../Lajmi.net/