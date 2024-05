Romeo mbron të dashurën: Thotë që është prekur nga fjalët e Meritonit Meriton Mjekiqi këtë javë përveç debateve me Eglën, ai ka pasur mosmarrëveshje edhe me Heidin. Banorët nuk kanë mundur asesi ta gjejnë gjuhën e mirëkuptimin, shkruan lajmi.net. Meritoni i ka thënë ‘bjonde’ Heidit dhe nga kjo fjalë është ndjerë i ofenduar edhe Romeo. Në prajm Romeo ka thënë që nuk do të dëshironte të dëgjonte…