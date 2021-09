Formacionet zyrtare: Roma – Udinese

Pas humbjes befasuese nga Hellas Verona, Roma me Jose Mourinhon synon t’i rikthehet rezultateve pozitive, shkruan lajmi.net.

Ndërkohë, Udinese do mundohet të bëjë befasinë që të arkëtojë se paku një pikë.

Formacionet zyrtare:

Roma: Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout, Zaniolo; Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham.

🟡📋🔴

This is how we start tonight's game at the Olimpico!#ASRoma #RomaUdinese pic.twitter.com/NC8ZpejPhX

— AS Roma English (@ASRomaEN) September 23, 2021