Formacionet zyrtare: Fiorentina – Napoli, Rrahmani titullar

Skuadra e drejtuar nga Luciano Spalletti kërkon fitoren e radhës, ngase deri më tani janë të pamposhtur, shkruan lajmi.net.

Ylli i Kosovës, Amir Rrahmani si edhe në ndeshjet e kaluara në Seria A, është nga minuta e parë.

Formacionet zyrtare:

Fiorentina: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Erick, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

