“Pulë”, “Çikë e keqe”, “Surrat patate” – Përplasje e ashpër mes Nichit dhe Antonetës: Shkëmbim ofendimesh

Një debat i tensionuar ka shpërthyer mes Nichit dhe Antonetës, ku nuk kanë munguar as ofendimet dhe as deklaratat e ashpra ndaj njëri-tjetrit. Fillimisht, Nichi iu drejtua Antonetës me fjalë të rënda, duke thënë: “Po munohet me m’qit keq… Jeni munu me qit keq, nuk keni mujt. Shuj, çikë e keqe. Shuj, stilashkë” – tha…

ShowBiz

14/11/2026 17:05

Një debat i tensionuar ka shpërthyer mes Nichit dhe Antonetës, ku nuk kanë munguar as ofendimet dhe as deklaratat e ashpra ndaj njëri-tjetrit.

Fillimisht, Nichi iu drejtua Antonetës me fjalë të rënda, duke thënë: “Po munohet me m’qit keq… Jeni munu me qit keq, nuk keni mujt. Shuj, çikë e keqe. Shuj, stilashkë” – tha Nichi.

Ndërkohë, Antoneta ia ktheu: “Mos ma ngri mua zërin. O surrat patate. Frikacak, o pulë”.

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