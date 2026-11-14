“Pulë”, “Çikë e keqe”, “Surrat patate” – Përplasje e ashpër mes Nichit dhe Antonetës: Shkëmbim ofendimesh
Një debat i tensionuar ka shpërthyer mes Nichit dhe Antonetës, ku nuk kanë munguar as ofendimet dhe as deklaratat e ashpra ndaj njëri-tjetrit. Fillimisht, Nichi iu drejtua Antonetës me fjalë të rënda, duke thënë: “Po munohet me m’qit keq… Jeni munu me qit keq, nuk keni mujt. Shuj, çikë e keqe. Shuj, stilashkë” – tha…
ShowBiz
Një debat i tensionuar ka shpërthyer mes Nichit dhe Antonetës, ku nuk kanë munguar as ofendimet dhe as deklaratat e ashpra ndaj njëri-tjetrit.
Fillimisht, Nichi iu drejtua Antonetës me fjalë të rënda, duke thënë: “Po munohet me m’qit keq… Jeni munu me qit keq, nuk keni mujt. Shuj, çikë e keqe. Shuj, stilashkë” – tha Nichi.
Ndërkohë, Antoneta ia ktheu: “Mos ma ngri mua zërin. O surrat patate. Frikacak, o pulë”.