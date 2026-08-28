Flaka Loxha fiton poashtu medaljen e bronztë në Lojërat Mesdhetare
Kosova ka arritur të shtojë edhe një medalje në xhudo në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”. Xhudistja Flaka Loxha, i shtohet Fatjona Kasapit dhe Akil Gjakovës në listë duke e fituar medaljen e bronztë. Ajo e mposhti turken, Aysenur Budak me ippon që i mjaftoi për t’i siguruar Kosovës medaljen e tretë në xhudo. Në xhiron…
Sport
Kosova ka arritur të shtojë edhe një medalje në xhudo në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”.
Xhudistja Flaka Loxha, i shtohet Fatjona Kasapit dhe Akil Gjakovës në listë duke e fituar medaljen e bronztë.
Ajo e mposhti turken, Aysenur Budak me ippon që i mjaftoi për t’i siguruar Kosovës medaljen e tretë në xhudo.
Në xhiron e parë ishte e lirë. Në çerekfinale mposhti me Yuko, Michela Terranova nga Italia dhe ndërsa në gjysmëfinale Flaka humbi me Wazaari nga Ana Viktorija Puljiz.