Flaka Loxha fiton poashtu medaljen e bronztë në Lojërat Mesdhetare

Kosova ka arritur të shtojë edhe një medalje në xhudo në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”. Xhudistja Flaka Loxha, i shtohet Fatjona Kasapit dhe Akil Gjakovës në listë duke e fituar medaljen e bronztë. Ajo e mposhti turken, Aysenur Budak me ippon që i mjaftoi për t’i siguruar Kosovës medaljen e tretë në xhudo. Në xhiron…

Sport

28/08/2026 18:43

Kosova ka arritur të shtojë edhe një medalje në xhudo në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”.

Xhudistja Flaka Loxha, i shtohet Fatjona Kasapit dhe Akil Gjakovës në listë duke e fituar medaljen e bronztë.

Ajo e mposhti turken, Aysenur Budak me ippon që i mjaftoi për t’i siguruar Kosovës medaljen e tretë në xhudo.

Në xhiron e parë ishte e lirë. Në çerekfinale mposhti me Yuko, Michela Terranova nga Italia dhe ndërsa në gjysmëfinale Flaka humbi me Wazaari nga Ana Viktorija Puljiz.

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