Fjolla: I kam kënduar dashurisë së vërtetë, sepse vetëm ajo është e pavdekshme

Fjolla Morina ka shkruar disa fjalë emocionuese pas publikimit të këngës së re.

Fjolla Morina gjatë ditës së djeshme publikoi këngën me titull “Si ta pranoj”, të shoqëruar edhe me videoklip, shkruan lajmi.net.

Kënga e re e Fjollës është dedikim për ata që nuk jetojnë më, e që kanë lënë gjurmë në zemrat e atyre që i kanë dashur më së shumti.

Pas publikimit të këngës, përmes një postimi në Instagram, këngëtarja ka shkruar disa fjalë prekëse.

KY ËSHTË STATUSI I PLOTË I FJOLLËS, PA NDËRHYRJE:

“Tek kjo kenge i kendoj dhimbjes, asaj dhimbje qe kur e ke ne lekure tende kupton qe koha nuk i sheron kurre plaget e disa plage do te dhembin per tere jeten dhe zemra kurr nuk ka per tu sheruar. Ne kete dhome I kam kenduar dashurise se vertet sepse vetem ajo eshte e pavdekeshme. Shume gjera ne jete jane te pamundura dhe jo gjithcka e ka nje zgjidhje. Lotet nuk e kthejne dike qe eshte larguar nga kjo jete por duke e kujtuar na ndihmon te rritemi pa harruar rruget qe kaluam.

Ruaji njerzit e dashur sic ruani pikturat e vendoseni ata ne driten me te mire.🥀 #sitapranoj🖤🙏”. /Lajmi.net/