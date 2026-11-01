Ferdonije Qerkezi komenton Qeverinë: Mosvet, edhe neve na kanë humb shpresat

Ferdonije Qerkezi ka kritikuar Qeverinë për mungesën e rezultateve në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Në një deklarim për Kanal 10, Qerkezi ka thënë se, pavarësisht premtimeve dhe fjalëve të mira nga përfaqësuesit institucionalë, nuk është bërë asgjë konkrete për gjetjen e të pagjeturve. “Secili po folë fjalë të…

Lajme

01/11/2026 23:17

Ferdonije Qerkezi ka kritikuar Qeverinë për mungesën e rezultateve në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë.

Në një deklarim për Kanal 10, Qerkezi ka thënë se, pavarësisht premtimeve dhe fjalëve të mira nga përfaqësuesit institucionalë, nuk është bërë asgjë konkrete për gjetjen e të pagjeturve.

“Secili po folë fjalë të mira, por… kurrgjë hiç. Qeveria mosvet. Edhe neve na kanë hupë shpresat krejt. Më kanë dhënë premtime që do të punojnë për me i gjetë të pagjeturit”, ka thënë Qerkezi.

Ajo ka shprehur zhgënjimin me premtimet e marra ndër vite për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.

Artikuj të ngjashëm

November 1, 2026

Kandidati i mbështetur nga BDI fiton garën për kryetar të Komunës...

November 1, 2026

Për një javë 18 raste të reja me fruth, nga prilli gjithsej 242 raste

November 1, 2026

19 vjeçari me BMW voziti 170 km/h në zonë të banuar,...

November 1, 2026

​BE shtrëngon masat ndaj blerjeve online, vendoset tarifa shtesë prej 2...

November 1, 2026

Rubio dyshon në arritjen e paqes së negociuar në Ukrainë, mbron...

November 1, 2026

​Dyqane të plaçkitura ndërsa protestat për koston e jetesës në Gjermani...

Lajme të fundit

Kandidati i mbështetur nga BDI fiton garën për...

Për një javë 18 raste të reja me fruth, nga prilli gjithsej 242 raste

19 vjeçari me BMW voziti 170 km/h në...

Arjola Demiri rrëfen dramën e martesës dhe divorcit:...