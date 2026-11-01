Policia ndalon dy persona në Zubin Potok, u gjen katër armë zjarri në veturë përfshirë një kallashnikov

Policia e Kosovës ka ndaluar dy persona në fshatin Gazivod të Zubin Potokut, pasi gjatë kontrollit të një automjeti janë gjetur dhe sekuestruar katër armë zjarri. Sipas njoftimit të Policisë, rasti ka ndodhur më 1 nëntor 2026, rreth orës 16:15, kur zyrtarët policorë të Stacionit Policor në Zubin Potok kanë ndaluar për kontroll rutinor një…

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01/11/2026 23:33

Policia e Kosovës ka ndaluar dy persona fshatin Gazivod Zubin Potokut, pasi gjatë kontrollit një automjeti janë gjetur dhe sekuestruar katër armë zjarri.

Sipas njoftimit Policisë, rasti ka ndodhur 1 nëntor 2026, rreth orës 16:15, kur zyrtarët policorë Stacionit Policor Zubin Potok kanë ndaluar për kontroll rutinor një veturë me targa vendore.

Vetura drejtohej nga një person i lindur vitin 1993, ndërsa pasagjer ishte një person i lindur vitin 1973.

Gjatë kontaktit me policinë, drejtuesi i automjetit ka deklaruar se posedonte armë, cilat, sipas tij, i kishte gjetur një thes, disa metra larg vendit ku ishte ndaluar vetura.

Pas arrestimit dy personave dhe kontrollit automjetit, policia ka gjetur dhe sekuestruar gjithsej katër armë zjarri: një AK-47 dhe tri armë llojit M-48.

Lidhur me rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit, i cili ka urdhëruar edhe kontrollin adresat e banimit dy dyshuarve Mitrovicë Jugut. Gjatë këtyre kontrolleve nuk është gjetur ndonjë send i kundërligjshëm.

Me urdhër prokurorit, dy personat janë intervistuar cilësinë e dyshuarve dhe pas janë liruar procedurë rregullt.

Rasti po hetohet për veprën penale “Mbajtja pronësi, kontroll ose posedim paautorizuar armëve”.

fund, Policia e Kosovës ka apeluar te qytetarët që, nëse hasin armë apo mjete tjera kundërligjshme, mos i prekin ato, por ta njoftojnë Policinë përmes numrit emergjent 192. /Lajmi.net/

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