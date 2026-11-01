Ali Ahmeti e quan historike fitoren e kandidatit të AKI në Komunën e Bërvenicës
Arkin Jahiu i Aleancës Kombëtare për Integrim (AKI), kandidati i mbështetur nga BDI-ja, ka fituar garën për kryetar të Komunës së Bërvenicës në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, duke lënë pas kandidatin e VMRO-DPMNE-së, Stojanço Radiçevskin. Për këtë ka reaguar Ali Ahmet inga BDI, duke thënë se kjo është një fitore historike për Bervenicën.…
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Arkin Jahiu i Aleancës Kombëtare për Integrim (AKI), kandidati i mbështetur nga BDI-ja, ka fituar garën për kryetar të Komunës së Bërvenicës në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, duke lënë pas kandidatin e VMRO-DPMNE-së, Stojanço Radiçevskin.
Për këtë ka reaguar Ali Ahmet inga BDI, duke thënë se kjo është një fitore historike për Bervenicën.
“Fitore historike në Bërvenicë. Edhe një herë u dëshmua se uniteti dhe bashkimi triumfojnë mbi çdo interes të ngushtë. Gjithmonë qofshim bashkë”, ka thënë ai.